Economia

L’alfabeto della Manovra 2023: tutte le misure dalla A alla Z

L’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia con 107 voti. Nella prima Manovra del governo Meloni il grosso delle risorse sono destinate al contrasto del caro energia, ma sono comunque presenti vari interventi: ecco quali sono i principali

Dall'assegno unico alle Zes, passando per le intercettazioni e l'autonomia, il turismo e opzione donna. La Legge di bilancio, che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, stanziando un'ampia fetta delle risorse al caro energia. Ma non solo: di seguito i punti principali, in ordine alfabetico

A - Assegno unico. Si rafforza per i primi figli (fino ad un anno; fino a 3 anni per chi ha almeno 3 figli). Per i nuclei con 4 o più figli la maggiorazione sale a 150 euro. Novità anche per il congedo parentale, che passa dal 30 all'80% per un mese aggiuntivo fino al sesto anno d'età, anche per i papà