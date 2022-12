Duro attacco del ministro della Difesa Guido Crosetto ai funzionari burocrati “che bloccano lo sviluppo dell’Italia”. In un’intervista al Messaggero il ministro accusa: "Non si può pensare di fare politiche nuove e diverse, se nei posti chiave tieni funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi rappresentiamo l'alternativa". "Di certo non è facile sostituire le burocrazie esistenti– prosegue - serve coraggio, bisogna tagliare con il machete alcune catene che bloccano lo sviluppo dell'Italia: ora ci vogliono 17 anni per realizzare un'opera pubblica, dovranno diventare quattro o cinque al massimo". Il machete va usato "contro chi si è contraddistinto per la capacità di dire no e di perdere tempo. Se non mandiamo via queste persone, facciamo un danno al Paese".