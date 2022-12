Covid, Speranza critica Meloni: "Strategia governo è fallita"

"La premier finge che il virus non esista più", dichiara l'ex ministro della salute mentre l' opposizione chiede che il governo riferisca sul sistema di allerta in Italia ed in Europa

"La strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita. Come sempre la realtà è più forte della comunicazione". Lo ha affermato oggi l'ex ministro della salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza.

Opposizioni: serve informativa governo in Aula sul Covid

In relazione all’esplosione di casi di Covid in Cina, le opposizioni di palazzo Madama chiedono che venga a riferire in Aula il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il ministro ha disposto con ordinanza tamponi antigenici Covid-19 obbligatori e sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. "La misura - spiega il ministro- si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus, al fine di tutelare la popolazione italiana". Non si esclude che l'intervento del ministro possa tenersi domani, entro comunque la fine dell’anno. “Gli italiani hanno il diritto di conoscere come il governo intenda affrontare questa possibile nuova emergenza sanitaria" scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda.