Dopo 11 ore si è conclusa la seduta della commissione Bilancio della Camera sulla legge di bilancio, in cui non è stata approvato alcun emendamento. Attesi quelli dei relatori, respinti circa cento dell’opposizione. Si riprende nel pomeriggio per rispettare il timing. "Ce la faremo nei tempi previsti", assicura Meloni. Il tesoretto in dote per le modifiche parlamentari scende da 400 a 200. Si attende che il governo metta la fiducia, dopo le ultime modifiche ascolta articolo Condividi

All’alba è terminata dopo undici ore la seduta della commissione Bilancio della Camera sulla manovra, in cui non è stata approvato alcun emendamento. Nelle ultime ore i lavori sono rimasti sospesi per le trattative fra il governo e i gruppi, di maggioranza e opposizione. Gli emendamenti dei relatori, spiegano fonti parlamentari, ancora non sono stati depositati. Il presidente della commissione, Giuseppe Mangialavori, verso le 6.20 ha riaperto la seduta per annunciarne la chiusura. Alle 13 di oggi è convocato l'ufficio di presidenza, poi la commissione tornerà a riunirsi alle 14. L'obiettivo, viene spiegato, è chiudere l'esame in commissione oggi intorno alle 17, e in quel caso l'approdo in Aula, previsto alle 13 di domani, potrebbe slittare di qualche ora al pomeriggio per poi dare il via alla discussione generale e, il giorno successivo, a una maratona che si protrarrà anche in notturna tra giovedì e venerdì, per approvare la manovra alla Camera entro il 23 sera. Non è quindi esclusa la richiesta di una seduta notturna in Aula a Montecitorio fra giovedì e venerdì. Sulla manovra si attende che il governo metta la fiducia.

In 6 giorni ok a zero emendamenti vedi anche Governo, Meloni sulla manovra: "Non ci sarà l'esercizio provvisorio" Al sesto giorno di lavori, la commissione Bilancio della Camera non ha ancora approvato nessuna modifica alla manovra. Finora sono stati messi ai voti circa cento emendamenti dell'opposizione, tutti respinti. Oltre 420 sono stati accantonati, una decina ritirati e ne restano teoricamente da trattare più di 800, oltre al pacchetto di emendamenti del governo, quelli dei relatori ed eventuali riformulazioni. Cosa è successo stanotte Sono andate a rilento le trattative nella notte fra i gruppi parlamentari e il governo sulle richieste di modifiche alla manovra da inserire negli emendamenti dei relatori (che dovrebbero essere una decina) o in quelli dell'esecutivo. Non essendo stati raggiunti gli accordi politici necessari, l'esame della manovra in commissione slitta al pomeriggio, in modo da rispettare i tempi dell'approdo domani alle 13 in Aula del disegno di legge di bilancio. Si attende il deposito degli emendamenti dei relatori. Fra questi, è atteso il nuovo bonus cultura, destinato ai diciottenni con Isee sotto i 35mila euro o il voto di 100/100 alla maturità. Il fondo per le modifiche parlamentari si sarebbe ridotto a circa 200 milioni di euro.

Verso CartaG, nuovo bonus cultura per reddito e merito vedi anche Mutui, passaggio dal tasso variabile al fisso: cosa prevede la Manovra Isee e merito scolastico diventano i parametri per ottenere il bonus cultura da 500 euro per i diciottenni, che potrebbe chiamarsi CartaG sostituendo la 18app. Il beneficio, nella misura che a quanto si apprende dovrebbe entrare negli emendamenti alla manovra dei relatori, in via di definizione, scatterebbe per chi ha l'Isee fino a 35mila euro e per chi ottiene 100/100 all'esame di maturità. Non è escluso che con il doppio requisito il bonus possa raddoppiare a mille euro, ma su questo sono ancora in corso valutazioni sulle coperture. Da gennaio, poi, si prevede di definire i dettagli dell'intervento nel confronto con le categorie merceologiche interessate. Per evitare le truffe, dovrebbero essere in arrivo sanzioni per gli esercenti compiacenti.

Le misure vedi anche Il governo delinea la Manovra: Opzione donna non cambia Confermate - intanto - nel pacchetto del governo una serie di misure: ci sarà l'indicizzazione delle pensioni con la rivalutazione di quelle tra 4 e 5 volte il minimo che sale dall'80 all'85% e anche la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al fisso. Questa misura però riguarderà solo i mutui entro i 200mila euro e la potrà utilizzare chi ha un'Isee non superiore a 35mila euro. Entra inoltre la misura 'salva calcio' che vale quasi 900 milioni: a tanto ammontano i versamenti, sospesi per il Covid, che il mondo dello sport (e non solo i club principali) potrà versare in 60 rate. Previste negli emendamenti dei relatori anche le misure per estinguere i reati fiscali formali in caso di pagamento del dovuto e di una sanzione. Si cercano, intanto, fondi per i ristori per gli esercenti sul Pos, al momento non presenti nel pacchetto del governo. Calano le risorse a disposizione. Del tesoretto in dote per le modifiche parlamentari e che era inizialmente quotato 400 milioni, ne sarebbero rimasti a disposizione solo 200 che il governo avrebbe proposto di dividere a metà fra la maggioranza e l'opposizione. Niente da fare, per il momento, su Opzione donna. Salvo novità dell'ultimo momento, dunque, non dovrebbe cambiare la stretta sulla misura inserita nella manovra. Ad ora, sul fronte pensioni, si segnala l'innalzamento delle minime a 600 euro seppure per un anno e ristretta alla platea degli over 75.