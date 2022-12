La Russa propone disegno di legge su mini naja volontaria di 40 giorni

Il disegno di legge parte da una legge che è ancora in vigore anche se non viene più finanziata da molto tempo ed è quello della cosiddetta mini naja. Il presidente del Senato: "Ci saranno incentivi per chi aderisce" ascolta articolo Condividi

Una mini naja volontaria di 40 giorni. La proposta arriva dal presidente del Senato Ignazio La Russa che nel suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare i caduti in guerra ha dichiarato: "Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portare a 40 giorni quella che è conosciuta come mini naja volontaria”. Poi La Russa promette: "A fronte di questa partecipazione noi prevediamo una serie di incentivi come punti per la maturità e per la laurea e punteggio aggiuntivo per i concorsi pubblici”. Il disegno di legge parte da una legge che è ancora in vigore “anche se non viene più finanziata da molto tempo ed è quello della cosiddetta mini naja” ha spiegato La Russa.

Che cosa è la mini naja approfondimento Governo Meloni, le ultime notizie di politica di oggi 11 dicembre La mini naja è un mix tra servizio militare e servizio civile. Viene descritta come un percorso formativo semestrale in ambito militare. A differenza del vecchio servizio militare, è su base totalmente volontaria e non retribuito. L’adesione è condizionata al possesso di un diploma di scuola superiore. Tra i requisiti richiesti anche “non aver tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze di sicurezza nazionale”.

Il disegno di legge “Per venire incontro alle richieste arrivate dalle forze armate e soprattutto dagli alpini, noi crediamo che sia giusto fare una legge che consenta, volontariamente a chi quindi lo desidera, di passare non tre settimane ma 40 giorni nelle forze armate" ha spiegato La Russa. "Chiunque vuole può, limitatamente ai numeri che verranno fissati ma che noi pensiamo molto ampi, partecipate alla vita militare, nel corpo degli alpini o negli altri corpi per 40 giorni per avere un addestramento" ha proseguito ancora.