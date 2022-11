Il partito del presidente del Consiglio continua ad avere l’approvazione degli italiani: secondo Demopolis sono in crescita l’apprezzamento per il movimento politico, l’azione dell'esecutivo e anche del nuovo inquilino di Palazzo Chigi. Alle spalle si stabilizzano Conte e il Movimento 5 Stelle, mentre il Partito Democratico crolla di due punti percentuali rispetto alle politiche del 26 settembre ascolta articolo Condividi

Cresce il consenso per Fratelli d’Italia a un mese dalle elezioni politiche. Lo riporta un sondaggio di Demopolis citato da ilfattoquotidiano.it: a un mese dal giuramento del nuovo esecutivo al Quirinale l’istituto evidenzia come il consenso per il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia cresciuto di tre punti percentuali, arrivando al 29%. Un salto importante rispetto al voto del 26 settembre, quando Fratelli d’Italia ottenne il 26%.

Il consenso di governo e premier vedi anche Manovra, da taglio cuneo fiscale a pensioni: ecco le misure L'istituto certifica come il gradimento sia addirittura maggiore sia per l’esecutivo che per il nuovo presidente del Consiglio: secondo i sondaggi, il 42 per cento degli italiani esprime una valutazione positiva sui primi 30 giorni del governo Meloni mentre il 48, ben sei punti percentuali in più, mostra un certo apprezzamento per l'operato del premier.

Le altre forze politiche leggi anche Pd, l’annuncio di Stefano Bonaccini: “Mi candido a segretario” Se Fratelli d’Italia si conferma primo partito, discorso diverso riguarda i suoi diretti inseguitori. Al secondo posto, infatti, troviamo il Movimento 5 Stelle, che ottiene una percentuale vicina al 17,4 percento (2 punti in più rispetto a quasi due mesi fa). Cala invece il Pd, che Demopolis colloca al terzo posto, con il 16,5 percento delle preferenze rispetto al 19% registrato appena qualche settimana fa. Più o meno stabili la Lega (8,7%) e Azione-Italia Viva (7,6%), mentre cede quasi un punto percentuale Forza Italia, che oggi si assesta al 7,3 per cento. Galleggia poco sopra il 3% l’Alleanza Sinistra-Verdi. A livello di coalizioni, il centrodestra non sembra avere avversari: centrosinistra, Movimento 5 Stelle e polo centrista avrebbero chance soltanto se si unissero.