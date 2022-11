Meloni incontra Erdogan e rinnova lotta all'immigrazione irregolare

Mondo

L’agenda del presidente del Consiglio nel primo giorno del vertice in Indonesia è fitta. Prima è intervenuta nella sessione di lavoro su sicurezza alimentare ed energetica, poi in quella sulla salute. Ci sono anche i bilaterali: ha visto il presidente Usa Joe Biden e quello turco Recep Tayyip Erdogan

Giorgia Meloni è atterrata a Bali ieri sera, 14 novembre. Con lei la figlia Ginevra, sei anni. In tutto, al tavolo di apertura ci sono 41 partecipanti , fra cui molti leader delle più importanti potenze mondiali. In quanto presidente di turno uscente, Meloni è seduta al tavolo della presidenza assieme al presidente indonesiano Joko Widodo , al presidente Usa Joe Biden , al primo ministro indiano Nerendra Modi e al leader cinese Xi Jinping

I BILATERALI - Oggi Meloni ha incontrato Joe Biden, per un faccia a faccia che è durato quasi un'ora. I due, si legge in una nota della Casa Bianca, hanno discusso su come "coordinare le risposte a una serie di sfide globali". Tra queste, la guerra in Ucraina. Hanno parlato dell'uso dell'energia come arma da parte della Russia, del loro impegno a continuare a fornire all'Ucraina il sostegno necessario per difendersi e a ritenere la Russia responsabile della sua aggressione