Economia

IL DECRETO AIUTI QUATER - Le misure del decreto Aiuti Quater dovrebbero essere approvate a breve. Il provvedimento potrebbe configurarsi come un maxi-emendamento al dl Aiuti Ter da esaminare in commissione speciale alla Camera. All’interno dovrebbero esserci le proroghe fino a dicembre e le misure più urgenti . Gli interventi per il prossimo anno andranno invece in Manovra, insieme - probabilmente - a una riedizione della rottamazione

LE PROROGHE - Tra le misure che dovrebbero essere prorogate c’è lo sconto di 30 centesimi sulle accise della benzina, in scadenza il 18 novembre. Dovrebbero essere prorogati anche i crediti d'imposta per le imprese, energivore e non, in scadenza il 30 novembre. Saranno probabilmente rinnovate, tra le altre, anche le garanzie statali rilasciate da Sace per i finanziamenti richiesti per il pagamento delle fatture energetiche