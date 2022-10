Il responsabile media e telecomunicazioni di Fratelli d’Italia arriverebbe a sovrintendere, se non proprio a gestire, “progetti da 49,8 miliardi”. Uomo di estrema fiducia nella cerchia dei fedelissimi del neo-premier, Butti ha lavorato come consulente di marketing e si è occupato di informazione e di progetti sulla digitalizzazione e sulla comunicazione del sistema televisivo locale

Butti uomo di "estrema fiducia"

approfondimento

Governo Meloni, da riforma Rdc a energia e tasse: l'agenda economica

Nel giorno della fiducia alla Camera, il neo-premier Meloni ha assicurato che “il dipartimento per la Transizione digitale sarà esattamente al suo posto” perché "impegna importantissime risorse nell'ambito del Pnrr”. “Il dipartimento sarà affidato a un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e non si perderà un minuto del lavoro fatto che anzi sarà rilanciato perché il tema chiama in causa importanti risorse del Pnrr”, ha detto la premier. Secondo quanto scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera Butti sarebbe già stato designato da Meloni in quanto uomo di sua estrema fiducia nella cerchia dei fedelissimi. Ma soprattutto, sul fronte operativo, il parlamentare di Fratelli d’Italia – con il passaggio delle deleghe al digitale del Pnrr – arriverebbe a sovrintendere, se non proprio a gestire, “progetti da 49,8 miliardi”.