Durante la replica la neo premier si è rivolta al parlamentare di Sinistra italiana e Verdi dandogli del 'tu' per errore. Il deputato: "Durante lo schiavismo e la colonizzazione i neri non avevano diritto al Lei"

La neo presidente del Consiglio, durante la replica, che ha preceduto le dichiarazioni di voto, si rivolge al parlamentare Soumahoro, dandogli del tu. Un intervento già nato con il piede sbagliato, dal momento che Meloni, in un primo momento, pronuncia male il suo cognome. Poi si rivolge al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra: "Al collega Soumahoro voglio dire che tutti ci sentiamo allievi della storia, sai? Altrimenti saremmo ignoranti del presente", Immediate le proteste in Aula da cui Meloni prova a difendersi: "Non ho dato del tu a nessuno. Ah, era il sai? Avete ragione, errore mio, calmi… Succede nella vita di sbagliare, l'importante è riconoscerlo e chiedere scusa".





L'aggancio di Soumahoro al passaggio del discorso programmatico approfondimento Meloni: "Sono un underdog”. Ecco cosa vuol dire il termine inglese L’onorevole Soumahoro ha prontamente replicato:"Visto che la Presidente Meloni è anche Lei ‘scolara della Storia’ parafrasando Gramsci, si ricorderà che durante lo schiavismo e la colonizzazione i ‘neri’ non avevano diritto al ‘Lei’, che era riservato a ciò che veniva definito ‘civiltà superiore'. Ma forse quando un underdog incontra un under-underdog viene naturale dare del tu". Soumahoro si è agganciato al passaggio del discorso programmatico in cui la presidente del Consiglio si è definita un'underdog, espressione inglese usata per indicare chi è dato per sfavorito dai pronostici.





La Costituzione fondata sui valori dell'uguaglianza approfondimento Meloni ha giurato: è la prima premier donna in Italia. LE FOTO "In ogni caso, visto che mi ha dato del tu – ha proseguito Soumahoro – anche contravvenendo alle regole istituzionali spero che questo possa essere prodromica ad un confronto personale sui temi che ci stanno reciprocamente a cuore". Il parlamentare ha, quindi, accolto le scuse, ma non ha nascosto il suo disappunto: "Io le ho dato del lei. Doveva fare così anche lei con me". E ha concluso: “Ricordatevi che la Costituzione è fondata sui valori dell’uguaglianza e della giustizia sociale”.





