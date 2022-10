"E' stato eccezionale", ha detto il neo presidente della Camera che ha anche replicato alle accuse di omofobia: "Rispetto ogni scelta. Quando conosco una persona gli chiedo il nome, non quali siano le sue tendenze sessuali. Su di me strumentalizzazioni"

Una telefonata tra Papa Francesco e il neo presidente della Camera dopo l'elezione: "Con il Papa ci siamo sentiti sabato mattina. Mi ha telefonato per ringraziarmi, ma lo ringrazio io perché è un punto di riferimento per tutti i cattolici". Lo ha detto Lorenzo Fontana intervistato nella puntata di Porta a porta in onda stasera. Fontana, cattolico conservatore, aveva citato Papa Francesco nel suo primo discorso in aula a Montecitorio. "Ho avuto la fortuna di ricevere questa telefonata sabato mattina: è stato molto bello perchè mi ha ringraziato per quella mia citazione, ma a ringraziarlo sono stato io, per tutto l'impegno che ci mette da ogni punto di vista. E' un punto di riferimento per tutti i cattolici e non solo. Ricevere una telefonata da lui è stato eccezionale", afferma.

Fontana: "Io omofobo? Sono solo strumentalizzazioni"

A chi gli ha chiesto se fosse omofobo, Fontana ha replicato: "Rispetto ogni scelta: ho la voglia di capire chi ha fatto scelte diverse. Quando conosco una persona gli chiedo il nome, non quali siano le sue tendenze sessuali. Nel mio modo di vedere c'è chi contro di me vuole creare il nemico: conosco molte persone. E si parla anche di come la Chiesa ha affrontato queste situazioni. Ma sono strumentalizzazioni", ha aggiunto.