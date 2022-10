Politica

Governo Meloni, la lista dei possibili ministri con i nomi dei tecnici

L'incontro con Berlusconi potrebbe essere decisivo per trovare l'intesa sulla composizione del nuovo esecutivo. Il Cav insiste per Casellati alla Giustizia, mentre FdI vorrebbe Nordio. Testa a testa Crosetto-Pichetto Fratin per il Mise. Ipotesi Tajani alla Farnesina. Bertolaso e Moratti tra i profili non politici graditi alle diverse anime della maggioranza

L'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi rischia di rivelarsi decisivo per la nascita del nuovo esecutivo. L'obiettivo dei due leader è quello di scalfire il gelo calato nei giorni scorsi dopo che gli appunti in Senato del Cavaliere avevano scatenato l'irritazione della presidente di FdI. I ministri in quota Forza Italia saranno, con ogni probabilità, decisivi per distendere i toni e riportare il sereno in maggioranza

L'obiettivo di Meloni è serrare i ranghi e chiudere in fretta la partita, in modo da prestare giuramento davanti al capo dello Stato, con la sua squadra di governo, nel giro di una settimana. Ma il rebus ministri è ancora intricato: Berlusconi spinge per la Giustizia e il nome indicato da Forza Italia sarebbe sempre quello di Maria Elisabetta Alberti Casellati