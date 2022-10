Il Pd: "Il primo a festeggiare è Vladimir Putin, alla faccia della tanto sbandierata continuità e della presunta svolta moderata raccontata da alcuni commentatori". Scalfarotto: "Fontana estremista, opposizione durissima". M5S: "Voto unanime per Cafiero de Raho"

"Peggio di così nemmeno con l'immaginazione più sfrenata. L'Italia, non merita questo sfregio". Così Enrico Letta commenta su Twitter l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). "Per l'elezione di Fontana il primo a festeggiare è Vladimir Putin, alla faccia della tanto sbandierata continuità e della presunta svolta moderata raccontata da alcuni commentatori", sottolineano fonti del Nazareno.