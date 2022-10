A Ragusa torna la Notte bianca

L'iniziativa

Caro bollette, il piano del futuro governo di Giorgia Meloni

Quella di quest’anno sarà la terza edizione dedicata alle nuove sfide dell’Italia dopo il voto del 25 settembre, la sua collocazione nello scacchiere internazionale col governo che verrà, la coesione europea minacciata dal conflitto in Ucraina che si riverbera anche sulle tre superpotenze Usa, Russia e Cina. “Non possiamo non ignorare che la qualità della democrazia passa dalla qualità della consapevolezza dei cittadini - spiega Giorgio Massari, promotore dell’evento - Più i cittadini sono informati, più potranno compiere scelte utili a tutti. Un’utopia? Forse, ma siamo dell’idea che sia un lavoro necessario da fare, un servizio importante alla nostra comunità per favorire il cambiamento. E la nostra manifestazione si pone l’obiettivo di riflettere proprio su questo".