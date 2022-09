Chiara Ferragni precisa che lei non ha votato per M5S. VIDEO

Spettacolo

Chiara Ferragni, i look della Milano Fashion Week

Protagonista indiscussa delle sfilate, a cui partecipa come graditissima ospite, l'imprenditrice e modella è in cima alle osservate speciali degli appassionati di moda che attendono la sua apparizione per scattare foto dei suoi look che in breve tempo fanno il giro della rete e dei social. Ecco gli outfit selezionati per la settimana più glamour dell'anno nella sua città a cura di Vittoria Romagnuolo

Chiara Ferragni ha fatto la sua prima uscita pubblica per la Fashion Week di Milano in occasione della sfilata di Fendi. Al suo arrivo è stata circondata dai fan e dai flash dei fotografi

Per assistere alla sfilata della collezione Primavera/Estate 2023 della Maison Romana, l'imprenditrice ha scelto naturalmente un look del brand disegnato da qualche stagione da Kim Jones. Nello specifico, si tratta di una creazione vista in passerella a New York lo scorso 9 settembre, data in cui Fendi ha presentato la Resort 2023