Elezioni, l’appello di Chiara Ferragni: “Fate sentire la vostra voce”

Il post condiviso da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni già nelle scorse settimane era entrata nella campagna elettorale e aveva criticato Fratelli d’Italia condividendo un’immagine dell’account del sito di informazione The Vision in cui si leggeva: “FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. Ora l’imprenditrice condivide il post di “apriteilcervello” che invita a “combattere l’apatia” e, fra le altre cose, scrive: “Le elezioni del 25 settembre saranno una carneficina, rappresenteranno la nascita (stando a tutte le attuali previsioni) del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica italiana”. Poi parla delle “persone Lgbt+ che vedranno sparire per i prossimi 5 anni le speranze di poter essere tutelate da questo Stato”, del clima di odio “che si creerà dai toni accesissimi e brutali sul tema immigrazione”, di fine vita e dei diritti delle donne. Il post poi prosegue parlando dell’apatia “di milioni di italiani, che non contribuiranno direttamente col loro voto a far succedere tutto questo, ma che neanche faranno qualcosa per impedirlo. L’apatia e l’indifferenza di chi sta fermo a vedere che ai suoi vicini di casa, alle sue figlie o ai suoi amici vengano tolti o negati diritti mi fa paura”.