Elezioni politiche 2022, i risultati in Calabria

I risultati delle elezioni al Senato

Per quanto riguarda i voti per l’elezione del Senato, quando sono state scrutinate 2.345 sezioni su 2.401, è la coalizione di centrodestra in testa con il 42,07% dei voti. Nel dettaglio Fratelli d’Italia ha ottenuto il 19,14%, Forza Italia il 16,30%, la Lega il 5,8% e Noi moderati lo 0,82%. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 29,37%. La coalizione di centrosinistra ha invece preso il 17,79% dei voti. Nel dettaglio il Partito democratico ha ottenuto il 14,51%, Alleanza Verdi e Sinistra l’1,48%, +Europa l’1,1%, e Impegno Civico lo 0,69%. Per il Terzo Polo, Azione/Italia Viva il 3,9%. Le altre liste non hanno invece superato la soglia di sbarramento.