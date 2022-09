Grillo rilancia la settimana corta a pari stipendio

Sul suo blog, poi, il fondatore del M5S ha pubblicato un intervento di Juliet Schor, economista e sociologa al Boston College e autrice del bestseller del New York Times "The Overworked American", per rilanciare la proposta della settimana corta o della riduzione delle ore di lavoro settimanali a parità di retribuzione, che è nel programma del Movimento. Schor sta attualmente studiando le sperimentazioni della settimana di quattro giorni in tutto il mondo e a suo giudizio la riduzione del tempo di lavoro è una possibilità realistica. "A differenza delle politiche in cui una parte trae profitto a spese di un'altra, la settimana di quattro giorni può avvantaggiare i lavoratori, le aziende e la società e può anche essere una via d'accesso per affrontare il cambiamento climatico".