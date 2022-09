A Sant’Anna di Stazzema trionfa il centrodestra: FdI primo partito

Il centrodestra "doppia" il centrosinistra a Stazzema, in provincia di Lucca. Nel piccolo comune toscano, la coalizione, guidata dal partito di Giorgia Meloni, ha ottenuto alla Camera il 48,89% delle preferenze, mentre il centrosinistra si è fermato al 24,25%. Guardando ai numeri di partiti in particolare, Fratelli d'Italia ha registrato il 32,29%, superando di gran lunga il 18,4% realizzato dal Partito Democratico. Un dato sorprendente, considerando che il territorio è storicamente vicino all'area di sinistra, anche in considerazione della storia.