Salvini oggi a Pisa, il programma e le ultime news

Politica

Il Corriere della Sera ha rielaborato i dati di Meta, società a capo delle piattaforme Facebook e Instagram, relativi al periodo 3 agosto - 1 settembre. Il partito di Matteo Salvini ha pagato 51mila euro. Seguono Fratelli d’Italia con 39mila euro e Pd a 35mila. Il Movimento 5 stelle, invece, per scelta, non compra spazi

A poche settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, i partiti sono immersi in una serrata campagna elettorale, tra comizi, apparizioni televisive e dichiarazioni sui programmi. Una parte importante della comunicazione passa inevitabilmente dai social network e negli anni questa componente ha assunto sempre più peso nelle strategie per arrivare agli elettori. Ma come sta andando in questa tornata l’utilizzo delle piattaforme social?