La "settimana corta è importante se sta dentro al piano didattico e non come misura di risparmio energetico. Deve tornare centrale la funzione didattica della scuola". Così, a Sky TG24, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha commentato l'ipotesi di una settimana più breve a scuola per far fronte ai problemi energetici del Paese ( TUTTE LE NEWS LIVE ).

"Emergenze? Scuola non deve pagare per prima"

"Le scuole hanno sempre fatto la loro parte", ha ricordato poi il ministro, che ha garantito: "La scuola non si tira indietro, ma non bisogna partire da lei. L'intero Paese deve cambiare atteggiamento" sul fronte ambientale. E ha ricordato: "Sulle emergenze la scuola non deve pagare per prima". Di settimana corta non se ne è "mai parlato in Consiglio dei ministri - ha spiegato ancora il ministro - ma io la considero se sta dentro un piano didattico e non per risparmi energetici". "Le scuole nella loro autonomia possono parlarne, ma non in chiave di risparmio energetico, se questa è una possibilità che permette di ragionare sulla scuola, sul tempo scuola - ha ribadito - non come risposta emergenziale, ma come scelta didattica. È nell'autonomia delle scuole".