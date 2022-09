Letta oggi a Roma, il programma e le ultime news

Politica

Il Partito democratico ha consegnato le liste con le candidature per il prossimo 25 settembre: tra leader e volti nuovi, sono molti i nomi noti presenti. Ma tra Camera e Senato le sorprese non mancano

Tra il 21 e il 22 agosto, la Direzione nazionale del Partito democratico ha presentato le liste per le candidature in vista delle elezioni politiche previste il 25 settembre. Ecco alcuni dei nomi dei candidati a Camera e Senato

Il segretario del Pd Enrico Letta sarà il capolista per il proporzionale alla Camera in Lombardia e in Veneto

La capogruppo uscente alla Camera dei deputati, Debora Serracchiani, sarà invece candidata come capolista in Friuli-Venezia Giulia e in Piemonte per Montecitorio