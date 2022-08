Carlo Calenda a Sky TG24: l'intervista in diretta

Il leader di Azione/Italia Viva è il primo ospite di Casa Italia, il nuovo programma condotto da Fabio Vitale e dedicato all’imminente voto per il rinnovo del Parlamento, previsto il 25 settembre

“Con Draghi non ho mai parlato di questioni politiche, ma il paese deve andare avanti sulla sua agenda”. Carlo Calenda, leader di Azione/Italia Viva, è il primo ospite di Casa Italia, il nuovo programma di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale e dedicato alle imminenti elezioni politiche, previste il 25 settembre. Con lui in studio i giornalisti Agnese Pini e Alessandro Giuli. È possibile seguire l'intervista in diretta in testa a questo articolo. ( LO SPECIALE DI SKY TG24: VERSO IL VOTO - TUTTE LE NEWS SULLE ELEZIONI IN DIRETTA )

“Paese vada avanti sull’agenda Draghi”

“Questo Paese deve andare avanti sull’Agenda Draghi perché è un’agenda di buonsenso”, ha detto Carlo Calenda. “Se il Terzo Polo avrà un buon risultato, bisognerà trovare un governo e vista la situazione che abbiamo speriamo che vada avanti. Io con Draghi ho parlato solo di questioni che hanno a che fare con il mio vecchio incarico, non ho parlato di questioni politiche. Sarebbe sbagliato attribuirselo, io non sono parte del governo Draghi. La cosa importante oggi è cercare di far scegliere gli italiani su un’agenda di serietà, e pensiamo che lui possa farlo meglio di tutti“.

“Dobbiamo impegnarci a non terrorizzare i mercati”

Sul tema del gas e le proposte per contrastare l’aumento delle bollette, Calenda ha detto: “Bisogna incidere sulle aziende energivore. Ci sono alcuni paletti: se chiedi 30 miliardi al governo, e ne proponi altri 200” in proposte politiche, “spaventi i mercati. Dobbiamo prendere l’impegno di non terrorizzare i mercati, e fare l’impianto di Piombino. L’idea è: chiediamo un impegno a Draghi, sfiduciato dalle forze che gli chiedono di intervenire, ma prendiamoci delle responsabilità. Al mio appello hanno risposto ormai tutti, tranne Letta”.