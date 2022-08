"Il populismo di destra e di sinistra ha distrutto ogni tentativo di rendere questo Paese autonomo e sicuro dal punto di vista energetico. Non dimenticare per non ricommettere gli stessi errori". Con queste parole, su Twitter , Carlo Calenda introduce un video in cui si vede una lunga carrellata di politici di diversi schieramenti che, nel corso degli anni, si sono detti contrari alle trivellazioni nelle acque italiane e ad altri progetti. Il filmato inizia con la scritta "Chi ci ha messo nelle mani di Putin…" e propone poi le dichiarazioni di diversi esponenti, da Dario Franceschini a Salvini, da Meloni a Di Maio e Conte ( LO SPECIALE DI SKY TG24: VERSO IL VOTO - TUTTE LE NEWS SULLE ELEZIONI IN DIRETTA ).

La seconda parte del video - in totale il filmato dura 3 minuti e mezzo - viene invece introdotta dalla scritta "Chi aveva dato le soluzioni", seguita da un intervento di Calenda del 2017, quando era alla guida del ministero per lo Sviluppo economico nel governo di Paolo Gentiloni. Diceva Calenda, durante la presentazione della Strategia energetica nazionale dopo il Cdm del 10 novembre 2017: "Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di ridurre - la Sen lo prevede nel 2030 - la dipendenza energetica del Paese che, come voi sapete, è uno dei talloni d'Achille dell'Italia. Perché quello che non ci possiamo permettere è di cominciare a lavorare sul processo accelerato per uscire dal carbone nella produzione elettrica e, contemporaneamente, avere Regioni e Comuni che bloccano ogni infrastruttura in Italia. Deve essere molto chiaro che questo programma si può fare se c’è fortissima convinzione e coinvolgimento degli enti locali a chiudere rapidamente il piano infrastrutturale che abbiamo dettagliato e che è parte integrante di questa decisione".