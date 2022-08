Cottarelli: errore sfiduciare Draghi, sbagliato rinegoziare Pnrr

“Quello che è suicida è aver buttato via e fatto cadere prematuramente il Governo. E’ sbagliato rinegoziare le priorità in un piano che stava dando risultati. Quando si ha un buon piano influisce sulle aspettative delle imprese che poi investono. Il Pnrr stava funzionando ed ora si vuole rinegoziare, credo sia sbagliato”. Questa una delle affermazioni più decise di Carlo Cottarelli a margine della presentazione del programma di +Europa avvenuto nella sede di Via S. Caterina da Siena a Roma.

Bisogna mantenere buoni rapporti con l'Europa

Cottarelli sarà candidato con Pd e +Europa alle prossime elezioni politiche. Economista di provata esperienza e già direttore esecutivo del Fondo Monetario – che all’inizio di questa legislatura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incaricò di formare il Governo che non trovò però i numeri per dare vita a una maggioranza – il suo nome era comparso come possibile candidato anche in Lombardia in un’eventuale alleanza proposta dal segretario di Azione con il Pd. “Mantenere buoni rapporti con l’Europa adesso è fondamentale, perché è dalle banche centrali che abbiamo ottenuto fondi. Il tema del gas porta l’Italia sicuramente in una situazione in autunno molto difficile. Mi preoccupa la rinegoziazione del Pnrr proposta del centrodestra, a cosa è mirata? Non ce l’hanno ancora detto”.