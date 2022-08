M5S, De Raho: "Mi candido alle elezioni perché nessuno parla di mafia"

Tra i candidati per il Movimento 5 stelle alle elezioni del 25 settembre - in particolare tra i 15 nomi nel listino di Giuseppe Conte - c'è anche quello di Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale Antimafia. Settant'anni, da sempre in prima linea contro la criminalità organizzata, sarà uno dei candidati dei 5 Stelle al Senato con ogni probabilità in Campania ed in Calabria. E tra i suoi obiettivi c'è quello di combattere le mafie. L'ex magistrato, intervistato da La Repubblica, ha spiegato che il principale motivo della sua candidatura è che in questa campagna elettorale non si sta parlando di "criminalità organizzata e di capitali mafiosi". "Soprattutto ora con l'arrivo dei fondi del Pnrr e con l'emergenza 'guerra' lo considero un tema non trascurabile da parte della politica", ha aggiunto de Raho, spiegando che "da esponente della società civile" potrà "continuare a lavorare per il Paese per battere criminalità e corruzione".