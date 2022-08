Il M5S propone nel suo programma "la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario", spiega il presidente del Movimento Giuseppe Conte, intervistato in diretta streaming sul sito de La Stampa. Una misura, sottolinea l'ex premier, che "non volgiamo fare a danno delle imprese né vogliamo imporre. Si può sperimentare con un meccanismo di adesione su base volontaria. Gli studi dimostrano che, oltre una certa soglia, la produttività non aumenta. Non lo vogliamo fare a danno delle imprese, nè lo vogliamo imporre: si può sperimentare con un meccanismo di adesione su base volontaria", ha detto il leader pentastellato. (VERSO IL VOTO: LIVEBLOG - LO SPECIALE)