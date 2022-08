Elezioni, Pizzarotti: "Lista civica nazionale corre con Italia viva"

Politica

Le procedure avvengono in date inedite, in pieno agosto, ma come da tradizione si prevede che fin dalle primissime ore dalla mattina del 12 in molti si metteranno in fila per essere tra i primi a consegnare l'incartamento. L'ordine di deposito è infatti lo stesso che ci sarà sulla scheda elettorale: chi sarà più rapido potrà ottenere che il proprio simbolo compaia in alto