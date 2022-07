Così il leader di Forza Italia in un’intervista al Corriere: “Non mi sembra che a sinistra abbiano indicato alcun candidato. Agli italiani interessano le nostre proposte per uscire dalla crisi”. E sulla presunta offerta della presidenza di Palazzo Madama: “Non sono in alcun modo interessato a quel ruolo”

Quello del candidato premier è "un tema che non mi appassiona. Non mi sembra che a sinistra abbiano indicato alcun candidato". Lo dice Silvio Berlusconi al Corriere della Sera, spiegando: "Io non riesco ad appassionarmi a questo problema, e non credo appassioni gli italiani. Agli italiani interessano le nostre proposte per uscire dalla crisi, per dare speranze ai giovani e sicurezza agli anziani, per ridurre le tasse e creare occupazione, per tagliare la burocrazia, per difendere l’ambiente". (VERSO IL VOTO, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)