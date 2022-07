"Gli italiani sceglieranno in base alle scelte fatte ieri. La campagna elettorale non sarà altro da quello accaduto ieri. Quello che è accaduto è un vulnus nei confronti del Paese che manterrà a lungo gli effetti, a meno che al voto non vinceremo noi". Lo ha detto Enrico Letta alla segreteria nazionale del Pd a Roma. "Noi siamo stati dalla parte giusta della storia per il bene del nostro Paese e le prossime elezioni saranno elezioni in cui gli atti di ieri peseranno molto", ha precisato Letta. ( CRISI DI GOVERNO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE )

"Lega e FI hanno tradito mondo produttivo"

"Nulla, dopo quanto visto ieri, sarà riferibile ai vecchi schemi. Penso ai tanti imprenditori del nord che in questi anni hanno dato fiducia alla Lega, o ai commercianti che l'hanno data a Forza Italia. Dovranno scegliere fra il programma di Draghi e salto di buio proposto da Forza Italia e Lega. Partiti che li hanno traditi, hanno tradito i loro elettori, i cittadini. Non ho mai visto vincere le elezioni chi fa scelte di calcolo", ha aggiunto il segretario dem dal Nazareno. "Ringrazio tutti voi per aver aiutato a cercare una soluzione che non è stata raggiunta per responsabilità molto chiare, di chi non ha partecipato al voto di fiducia. Il tentativo che si sta facendo nel Paese è di confondere le acque e raccontare una storia che scarica le responsabilità su altri. Non è così. Chi non ha dato il voto di fiducia al governo Draghi non può applaudire il governo Draghi in Aula".

"Fino ad adesso l'unità è stata il nostro valore aggiunto e dovrà continuare. Gli organi del partito saranno riuniti. La discussione avvenga in quegli organi e non sui giornali. Decideremo della conformazione della nostra proposta sul progetto, sul programma", conclude Letta.