In una nota i due partiti si dicono pronti a un Draghi bis ma senza i pentastellati: "Hanno rotto il patto di fiducia che era alla base del governo di unità nazionale"

"Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il 'patto di fiducia' che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo ed ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr." E' quanto scrivono in una nota i rappresentanti del centrodestra di governo, che si dice "disponibile a un 'nuovo patto'", prima di aggiungere che "continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell’Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato”.