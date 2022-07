L’esigenza di superare l’emergenza sanitaria e le sue pesanti conseguenze socio–economiche "ha posto al centro del dibattito mondiale, per la prima volta, temi quali l’accesso universale ai vaccini per la tutela della salute e le conseguenze sulle economie più fragili, imponendo modalità nuove e più efficaci di cooperazione", ha affermato il presidente della Repubblica da Lusaka, ricordando che "nonostante i passi fatti, a distanza di quasi due anni dall’avvio delle campagne di vaccinazione, molto rimane ancora da fare per assicurare un’adeguata tutela a tutte le persone più fragili. Soprattutto nel continente africano i tassi di vaccinazione rimangono in numerosi casi insoddisfacenti, sia per le difficoltà nel reperimento dei vaccini, sia a causa di criticità nella loro distribuzione e somministrazione, che richiederebbero investimenti importanti per una rete efficiente di servizi sanitari".

Mattarella: "Rischiamo un nuovo impoverimento"

Il presidente zambiano ha detto a Strasburgo che "serve la apertura di canali formali per arrestare il problema dei migranti alla fonte lavorando insieme, nella convinzione che non sia salutare respingere le persone sulle navi una volta che hanno avuto accesso nei vostri Paesi mentre è possibile evitare questo in anticipo, in modo proattivo. Io sottoscrivo queste parole", ha detto Mattarella parlando all'assemblea parlamentare zambiana. Il presidente ha aggiunto che "superare l’eredità coloniale non è stato certo facile. La spoliazione dell’Africa è passata addirittura attraverso la tratta degli schiavi oltre che con lo sfruttamento delle risorse naturali. Oggi rischiamo un nuovo impoverimento, rappresentato dall’emigrazione disordinata e irregolare verso Occidente di tante energie giovanili che sarebbero utili allo sviluppo del continente". "Le crisi internazionali, pandemica, climatica, unitamente alle conseguenze della guerra scatenata dalla Federazione Russa, aprono a spinte accentuate di nuove emigrazioni. Di qui - ha ricordato il Capo dello Stato - la preoccupazione espressa dal Presidente Hichilema nel suo recente intervento al Parlamento europeo, a Strasburgo, nell’evidenziare come l'agevolazione della circolazione della manodopera dovrebbe e potrebbe contribuire, allo scambio di conoscenze tra pari, migliorando il flusso di informazioni e portando nuove innovazioni. Accordi formali per la circolazione delle persone tra le nostre regioni -ha aggiunto- contribuiranno anche a ridurre la migrazione illegale".