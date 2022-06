“Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte". Un discorso fatto di tanti sì e tanti no quello di Giorgia Meloni in Spagna. Sul palco di Vox, il partito di estrema destra, la leader di Fratelli d'Italia ha parlato anche di temi religiosi: "Sì ai valori universali cristiani, no alla violenza islamista".

La Meloni a Marbella

La deputata romana è andata a Marbella per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia “insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal", come spiega la Meloni sui social. Un discorso anche qui in spagnolo fatto di sì e di no: "Sì alle frontiere sicure, no alla immigrazione massiva". E ancora: "Sì al lavoro per i nostri cittadini, no alla finanza internazionale". Poi ha concluso: "Sì alla sovranità del popolo, no ai burocrati di Bruxelles, sì alla nostra civiltà e no a chi vuole distruggerla". La Meloni infine ha gridato "viva la Spagna" e "viva l'Italia" accompagnata dagli “olè” della platea.