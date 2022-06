Politica

Elezioni comunali a Verona 2022: chi sono i candidati sindaco

Sono 6 i candidati in corsa per la carica di primo cittadino. I principali sono il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, Damiano Tommasi, appoggiato dal centrosinistra, e l’ex primo cittadino Flavio Tosi che è supportato da Forza Italia. Gli altri tre gravitano intorno al mondo no vax e no Green pass

Domenica 12 giugno si terranno le elezioni amministrative in circa mille comuni in tutta Italia. Tra questi c’è anche Verona, dove sono 6 i candidati alla carica di sindaco: quattro uomini e due donne

Il sindaco uscente, Federico Sboarina, corre per un secondo mandato ed è sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia. Di professione avvocato, si era presentato alle elezioni del 2017 come “indipendente di centrodestra” e aveva vinto al ballottaggio. A giugno del 2021 è entrato a far parte del partito di Giorgia Meloni e oggi è appoggiato in totale da 6 liste