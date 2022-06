Elezioni, Berlusconi al seggio: toghe politicizzate. E difende Salvini

Silvio Berlusconi 'rompe' il silenzio elettorale e, nel giorno in cui si vota per i referendum sulla giustizia e per il rinnovo di quasi mille Consigli comunali in tutta Italia, attacca la magistratura per gli arresti dei candidati del centrodestra avvenuti nei giorni scorsi a Palermo. "I soliti attacchi contro di noi. Questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta", sostiene, parlando, in mattinata,, al seggio di via Ruffini a Milano, accompagnato solo dalla scorta e della collaboratrice Licia Ronzulli. Berlusconi poi difende il viaggio di Matteo Salvini a Mosca e anche le modalità di prenotazione dei voli aerei, gestita e saldata in rubli (poi rimborsata dalla Lega) dall'ambasciata russa a Roma. "L'ambasciata russa era intervenuta perché con Aeroflot c'erano somme in più da pagare", afferma il Cavaliere. "Comunque quando Salvini lo ha saputo ha restituito i soldi. Quindi, il caso non esiste. Mi sembra che sia un apolemica del tutto inutile e senza senso", taglia corto l'ex premier, che poi ricorda i suoi antichi rapporti con Mosca. "Se io fossi stato eletto presidente della Repubblica avrei potuto andare da Putin e ripetere quello che ho fatto nel 2008. Sono stato al telefono una settimana e sono riuscito a fermare l'invasione in Georgia", afferma, sostenendo di aver chiamato il capo del Cremlino due volte dall'inizio dell'invasione in Ucraina ma che quest'ultimo non avrebbe risposto (ELECTION DAY, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).