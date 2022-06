La sede diplomatica in Italia ha fatto sapere di aver dato assistenza al leader della Lega - e alle persone che avrebbero dovuto accompagnarlo nel viaggio - nelle operazioni di acquisto dei biglietti aerei di Aeroflot, rese difficoltose dalle sanzioni. Dopo l’annullamento della partenza, spiegano, “ci è stato restituito l'equivalente della cifra spesa” ascolta articolo Condividi

L'ambasciata russa in Italia ha reso noto di aver "assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei" per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 maggio. Un'assistenza resa necessaria dalle "sanzioni" che hanno sospeso i collegamenti Roma-Mosca e rendono difficile comprare i biglietti di Aeroflot dall'Europa. Dopo l'annullamento del viaggio "ci è stata restituita la cifra spesa: non ci vediamo nulla di illegale", ha sottolineato l'ambasciata "in relazione alle notizie su alcuni media italiani". A Mosca, ha aggiunto la sede diplomatica, "erano pronti a incontrare il rappresentante italiano al livello appropriato".

L’assistenza per i voli vedi anche Armi all’Ucraina, quali sono le posizioni dei partiti “Come sapete - ha affermato l'Ambasciata russa in Italia in una nota - il viaggio di Matteo Salvini era programmato per il 29 maggio u.s.. A Mosca, come abbiamo comunicato in precedenza, erano pronti a incontrare il rappresentante italiano al livello appropriato. Poiché, a causa delle sanzioni dell'Ue, sono stati sospesi i voli diretti sulla rotta Roma-Mosca, si è reso necessario per la delegazione italiana l'acquisto di biglietti aerei per un volo Aeroflot da Istanbul a Mosca. A causa delle sanzioni in vigore nei confronti di questa compagnia aerea, è difficoltoso acquistare i biglietti per i suoi voli dal territorio dell'Unione Europea".

“Non vediamo nulla di illegale” leggi anche Salvini: "Dopo le polemiche sul viaggio a Mosca non ho sentito Draghi" "L'Ambasciata - spiega la nota - ha assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un'agenzia di viaggi russa. In quanto il viaggio di Matteo Salvini a Mosca non è avvenuto per motivi ben noti, alla fine ci è stato restituito l'equivalente della cifra spesa per l'acquisto dei biglietti aerei in euro (con rispettivi documenti comprovanti)". "Non vediamo nulla di illegale in tutte queste azioni - conclude la nota - Quanto alle speculazioni sui nomi di specifici dipendenti dell'Ambasciata, le riteniamo assolutamente inadeguate".