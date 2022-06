Amministrative, la partita dei leader

Voti che non abbiano una rilevanza politica nazionale pare non ci siano, se non il giorno dopo e per lo più tra gli sconfitti. E il prossimo turno di amministrative non sfugge alla regola.

il centrodestra che ha dalle urne poco da guadagnare e molto da perdere, dato che le amministrazioni uscenti sono per la maggior parte sue, peserà ovunque i rapporti di forza interni: là dove si corre uniti, vedi Palermo e Genova, ma ancora di più dove l'alleanza non ha retto, come a Verona, a Catanzaro, a Messina o a Parma.