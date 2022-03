M5S, Giuseppe Conte rieletto presidente con il 94,2% dei voti

Politica

Il 23 maggio 2018 si presenta agli italiani come “avvocato del popolo”, a giugno diventa il ventinovesimo presidente del Consiglio e guida due governi. Affronta la pandemia di Covid-19. A febbraio 2021 lascia la poltrona di Palazzo Chigi a Draghi. Ad agosto diventa ufficialmente presidente del Movimento. Ecco la sua carriera politica

Giuseppe Conte è nato l’8 agosto del 1964 , a Volturara Appula, in Puglia . È il figlio del segretario comunale Nicola Conte e della maestra elementare Liliana Roberti. Si è laureato con lode in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma , nel 1988

Dal 2002 è professore ordinario di Diritto privato e insegna a Roma Tre, all’Università degli Studi di Sassari, a quella di Firenze e alla Luiss di Roma. Nel frattempo continua a esercitare come avvocato. Il 27 febbraio 2018 Luigi Di Maio lo presenta come candidato ministro della Pubblica amministrazione in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche