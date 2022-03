M5s, via libera allo Statuto di Conte con oltre il 90% dei sì

Politica

La piattaforma è stata utilizzata molte volte per permettere ai sostenitori del Movimento di esprimersi sui candidati alle elezioni, sulla struttura del M5s, sulle alleanze. Senza dimenticare il caso Diciotti e la scelta del capo politico. Nel passato anche le Quirinarie, che però si sono svolte sul blog di Beppe Grillo. La consultazione dell'11 febbraio ha dato il via libera all'appoggio a un governo Draghi

Proposte di legge , programmi elettorali, strategie politiche, candidati alle elezioni, dalle amministrative locali alle Europee, riorganizzazione del Movimento, ma anche leadership e alleanze politiche, dal contratto con la Lega all'accordo con il Pd : è vasta la collezione di temi su cui i sostenitori del Movimento 5 Stelle hanno fatto ricorso al voto sulla piattaforma Rousseau , in rete dal 12 aprile 2016. La consultazione di oggi, 11 febbraio, ha dato il via libera all'appoggio a un governo Draghi

Rousseau è una delle principali eredità del fondatore del M5s, Gianroberto Casaleggio : studiato come strumento di democrazia on-line, la piattaforma è finita anche nel mirino di hacker , di critici convinti che non sia un sistema effettivamente rappresentativo e del Garante della privacy. Prima della nascita di Rousseau, si votava sul blog di Beppe Grillo

Nel 2013, proprio sul blog di Beppe Grillo, si votò per scegliere un nome per il Quirinale: in 28.518 parteciparono alla selezione. I primi tre favoriti per diventare presidente della Repubblica furono Milena Gabanelli (5.796), Gino Strada (4.938) e Stefano Rodotà (4.667)