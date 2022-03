Tribunale respinge ricorso, M5s: Avanti con Conte

Il giudice di Napoli ha respinto la richiesta del Movimento di revoca della sospensione del nuovo statuto del M5s, base giuridica dell'elezione a leader di Giuseppe Conte. Il Tribunale ha poi fissato per il 5 aprile l'udienza nel merito.

In una nota, il Movimento 5 stelle sottolinea che la decisione non cancella la volontà politica di indicare Conte come leader del M5s, e conferma le votazioni del 10-11 per l'approvazione retroattiva del nuovo statuto