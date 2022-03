Ucraina, Draghi: attacco scellerato a centrale, Ue risponda unita

Anche Gentiloni condanna il bombardamebnto russo in un tweet: "Siamo di fronte a una guerra senza limiti che minaccia la sicurezza di tutti"

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, condanna l'attacco scellerato da parte della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un attacco, si legge in una nota di Palazzo Chigi, contro la sicurezza di tutti. L'Unione Europea, dice ancora il premier, deve continuare a reagire unita e con la massima fermezza, insieme agli alleati, per sostenere l'Ucraina e proteggere i cittadini europei.