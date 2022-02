Berlusconi a Draghi: garantisco stabilità e impulso a governo

"L'Italia ha fatto importanti passi avanti ma l'emergenza non è ancora risolta. Per questo è necessario garantire continuità e impulso all'azione di governo. Con senso di responsabilità sto lavorando con tutta Forza Italia in questa direzione". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che aggiunge: "Ho confermato al presidente del consiglio Mario Draghi, nel corso di una lunga e cordiale telefonata, che l'apporto di Forza Italia all'azione di governo è stato e sarà sempre costruttivo, caratterizzante e leale, nella convinzione che il Paese abbia bisogno di stabilità e di continuità".

La telefonata con il premier

approfondimento

Draghi ai partiti di maggioranza: garantire i voti o non si va avanti

"Non si debbono drammatizzare alcune vicende parlamentari di questi giorni. La normale dialettica nelle due Camera, all'interno di una maggioranza obiettivamente

composita, che ha come orizzonte la fine della legislatura e lascerà spazio tra un anno alla normale dialettica tra centrodestra e centrosinistra, non mette in discussione la stabilità del governo, né la necessità del concorso di tutte le forze politiche, tra le quali permangono profonde distinzioni, in un momento ancora cosi' delicato", ha proseguito il leader di Forza Italia dopo un colloquio al telefono con il premier. Sul delicato momento internazionale ha aggiunto: "In un momento di grave tensione nel mondo, è in gioco anche la credibilità internazionale del nostro Paese. Si tratta del capitale di fiducia che l'Europa ha investito su di noi, anche su mia personale sollecitazione ai principali leader europei, quando venne varato il Recovery

Fund".