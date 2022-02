Molti utenti hanno notato qualcosa di strano nei volti dei presenti: le mascherine sembrano macchie di colore, in alcune si vedonoin trasparenza naso e bocca delle persone, altre non hanno i laccetti. Per questo hanno ipotizzato siano state aggiunte dopo con un’app di modifica foto. Dopo qualche ora il leader ha commentato: “Il filtro nitidezza ha fatto apparire dei volti sulle mascherine dei presenti”

È bufera sui social per un post di Matteo Salvini. Il segretario della Lega ha condiviso su Twitter la foto di una riunione del partito in Regione Lombardia. Ma gli utenti hanno notato qualcosa di strano. Come scrive anche il Post, alcune mascherine delle persone nella foto sembrano macchie di colore aggiunte sopra la bocca, in altre si vedono i tratti delle persone. Sul viso di una delle donne, il colore della mascherina si allunga su tutto il collo. Altre mascherine non hanno gli elastici. Tutto ciò ha portato gli utenti di Twitter a ipotizzare che le mascherine siano state aggiunte in una fase successiva, con Photoshop o un programma simile. Anche il deputato di Forza Italia Elio Vito ha commentato il tweet, scrivendo: “Giù la maschera!”.