Un seggio esterno per i grandi elettori contagiati o in isolamento a causa del Covid. La proposta per consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica è piaciuta ai capigruppo di Montecitorio. Resta il problema di come far arrivare sul posto deputati e senatori positivi al Covid o in quarantena da diverse parti d'Italia

La proposta per far votare chi è positivo al Covid

Secondo la proposta, deputati, senatori e grandi elettori positivi o in quarantena da lunedì potrebbero scrivere su una scheda il nome del nuovo Presidente della Repubblica in modo da assicurare segretezza e sicurezza del voto come fossero in presenza in Aula. Il problema resta quello dello spostamento dei grandi elettori positivi o in quarantena dai diversi punti del territorio nazionale fino al parcheggio di Via della Missione, che dovrebbe essere attrezzato per il voto. Per legge, infatti, non si può uscire dal luogo in cui ci si trova. Al momento sono più di 30 i deputati e senatori positivi o in quarantena. Roberto Fico avrebbe chiesto al governo risolvere il problema da punto di vista normativo, senza al momento ricevere risposta dal governo, tramite il ministro D'Incà. Al momento sembra escluso il varo di un decreto ad hoc.