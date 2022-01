Il presidente del Parlamento europeo si è spento in ospedale l'11 gennaio. Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e amici. Dalla presidente della Commissione europea che ricorda "il caro amico", al presidente del Consiglio Ue Charles Michel: "Europeo sincero e appassionato" Condividi

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (CHI ERA) è morto nella notte dell'11 gennaio: era ricoverato in ospedale per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. In tanti lo stanno ricordando come amico e personalità di primo piano per l'Ue. Dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen al commissario per gli affari Ue Paol Gentiloni, si ricorda il politico ma anche l'uomo e l'amico che è stato per chi lo ha conosciuto. "Il suo calore umano, la sua generosità, la sua convivialità e il suo sorriso ci mancano già", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Von Der Leyen: "Un grande europeo e italiano" leggi anche È morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo "Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico", ha detto in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David".

Gentiloni: "Leader democratico ed europeista" vedi anche David Sassoli, dal giornalismo alla guida dell’Europarlamento: chi era "David Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico ed europeista. Eri un uomo limpido, generoso, allegro, popolare. Un abbraccio alla famiglia. Riposa in pace", è il ricordo del commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni, al quale si associa il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe: "Sono molto scioccato e triste dalla notizia della morte del presidente del Parlamento Ue David Sassoli. Le mie più profonde condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi del Parlamento europeo".

Charles Michel: "Triste e commosso" leggi anche Sassoli: "Ue di libertà e diritti" nel discorso di insediamento al Pe Messaggi di stima e affetto sono arrivati da tutta l'Unione Europea. La prima vicepresidente del Parlamento europeo e deputata del Partito popolare europeo (Ppe), Roberta Metsola, si è detta "affranta" per la scomparsa di Sassoli. "L'Europa ha perso un leader, io ho perso un amico, la democrazia ha perso un campione. David Sassoli ha dedicato la sua vita a rendere il mondo un posto migliore e più giusto. Il suo Parlamento si unisce ad Alessandra, Giulio e Livia nel lutto per la loro perdita. Tutti i miei pensieri sono con loro", ha scritto su Twitter. Sullo stesso social c'è anche il messaggio del presidente del Consiglio Ue Charles Michel: "Triste e commosso per l'annuncio della morte di David Sassoli. Condoglianze sincere alla sua famiglia e alle persone a lui vicine".

Il cordoglio del Parlamento europeo "È con grande dolore che annunciamo la scomparsa del Presidente David Sassoli. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lui e di conoscerlo", è il messaggio pubblicato su twitter del portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch. "Ci lascia un amico, un uomo delle istituzioni e un convinto europeista. Riposa in pace, caro David Sassoli", ha scritto in un tweet Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe.