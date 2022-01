Il coordinatore nazionele di Forza Italia sulla candidatura dell'ex premier: "Per noi è il miglior candidato possibile e non è divisivo come dice la sinistra: ogni presidente ha una sua storia"

Per l'elezione del Presidente della Repubblica "il gruppo Misto sarà determinante, li abbiamo già contattati. Dalla quarta votazione possiamo farcela". E' quanto dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in un'intervista a La Repubblica.

"Berlusconi? Per no il miglior candidato possibile"

Alla domanda se il leader del partito, Silvio Berlusconi, sia in corsa per il Quirinale, Tajani risponde: "Ufficialmente la decisione verrà presa fra qualche giorno, quando ci sarà il vertice del centrodestra. Per noi è il miglior candidato possibile e non è divisivo come dice la sinistra: ogni presidente ha una sua storia, pensiamo a Mattarella, che è stato un autorevole rappresentante della sinistra Dc prima di salire al Colle".



"Il centrodestra sarà coeso"

E su Meloni e Salvini assicura: "Hanno entrambi già detto che lo appoggeranno lealmente. Io mi fido. Il centrodestra sarà coeso". "C'è un folto gruppo di parlamentari, quelli del Misto, che non stanno in alcun partito e saranno decisivi. Sono in contatto con i nostri parlamentari e dirigenti. Ne abbiamo un numero piuttosto consistente. Poi parleremo anche con Renzi", prosegue Tajani.