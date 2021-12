2/11 Twitter

Silvio Berlusconi - senza l'abituale spilla all'occhiello con il simbolo FI - ha postato un video con la cagnolina Gilda tenuta in braccio. In piedi, davanti a un grande albero di Natale, l’ex presidente del Consiglio nel testo che accompagna la clip augura a tutti "di poter trascorrere qualche ora di gioia e di serenità con le persone a cui volete bene, come farò io". La firma è in caratteri dorati, a pendant con le decorazioni del cartoncino virtuale

Natale, su Twitter immagini immersive del Quirinale per auguri. VIDEO