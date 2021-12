"Se c’è la volontà politica, tutto si può fare. Voglio far notare che è questa maggioranza ad aver presentato 6mila emendamenti alla manovra. Noi stiamo proponendo istanze molto più ridotte come numero, ma sostanziali."

Si sciopera per ottenere risultati. Sinceramente, visti i tempi stretti, quali pensa di ottenere entro il 16?

"Noi stiamo solo rivendicando coerentemente che il governo vada nella direzione della piattaforma unitaria che assieme a Cisl e Uil abbiamo presentato per una riforma fiscale e delle pensioni, una politica industriale e per il superamento della precarietà. Scioperiamo perchè ci siamo trovati di fronte non a una possibilità di trattativa, ma a decisioni già prese, senza margini".

Landini, i termini più usati per definire lo sciopero sono “insensato” e “incomprensibile”.

"Chi è che non ascolta questo malessere? Il premier Draghi? I partiti? Draghi è persona autorevole. Il giorno dopo l’ultimo nostro incontro ha tentato una piccola modifica sui redditi più alti, non proposta da noi, e questo prova che aveva capito il malessere. Il fatto che la sua maggioranza non l’abbia accolta dà invece l’idea della distanza che c’è fra l’attuale quadro politico e la condizione sociale reale del Paese. È un segnale molto grave, da non sottovalutare."

La riforma fiscale

approfondimento

Sul fisco dov’è l’errore di fondo?

"È che con gli 8 miliardi a disposizione si è voluta impostare una riforma che andava demandata invece alla legge delega. Assieme a Cisl e Uil avevamo chiesto una cosa precisa: che gli 8 miliardi andassero per intero a rafforzare i salari e le pensioni a partire dalle più basse, con maggiori detrazioni e decontribuzioni, perchè l’85% circa di lavoratori e pensionati sta sotto i 35mila euro. E che si procedesse non certo verso una riduzione delle aliquote, ma a un allargamento della base imponibile. Non è questa la riforma di cui il Paese ha bisogno".

Lei rivendica più attenzione ai redditi fino a 28-30mila euro. Però sono anche anni che si parla della questione del ceto medio tartassato. Il sindacato non tutela forse anche questi lavoratori?"



"Certo, noi li vogliamo tutelare tutti. Ma appunto serve una riforma che richiede ben più di 8 miliardi e deve avere altre caratteristiche. A partire da uno sgravio sui contributi strutturale, di misure una tantum ne abbiamo viste anche troppe. Questo primo intervento doveva allora essere altro. Per lenire l’altra emergenza nazionale: accanto ai vaccini, c’è la pandemia salariale e sociale da curare. Non è accettabile che la ripresa del 2021 cammini su oltre l’80% di nuovi contratti che sono a termine, di lavoro somministrato, a chiamata, ecc. La ripresa non è reale se la prospettiva delle persone è a termine"

Sono gli altri interventi che chiedete?

"Sì, chiedevamo e chiediamo un’unica forma contrattuale per l’accesso al lavoro, basata sulla formazione e sulla stabilità. Come chiediamo un fondo unico per gestire le riconversioni industriali, un intervento legislativo che contrasti le delocalizzazioni. Tutti temi di cui si dibatte da troppi mesi. È ora di cambiare passo."