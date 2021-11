"Si tratta di cogliere o di perdere un’opportunità straordinaria per l'Italia e per l'Europa intera". A lanciare l’avvertimento è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando del Pnrr ( CHE COS'È) durante l’incontro al Quirinale con i referendari di nuova nomina della Corte dei Conti.

"Fondi da usare bene, attenzione alla corruzione"

"Stiamo attraversando tempi straordinari, le ingenti risorse del Pnrr impongono in un arco temporale breve un volume considerevole di investimenti che incideranno, assieme alle riforme, sulla società, si pensi al piano di transizione ecologica e digitale", ha ricordato ancora Mattarella. Poi ha sottolineato: "Il Pnrr si traduce sulle future generazioni. Questo straordinario sforzo della Ue ha preso non a caso il nome Next generation, un nome che richiama la solidarietà generazionale. Risorse che vanno usate in modo attento e responsabile". "Spetterà alla Corte la verifica delle spese”, ha ricordato il capo dello Stato, “la Corte è chiamata a tenere conto dell'importanza riservata a fenomeni corruzioni e frodi nell'uso dei fondi".