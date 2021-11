L'attuale presidente della Regione spiega di stare lavorando alla preparazione delle liste in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo autunno e di non temere per la tenuta della coalizione di Centrodestra

"Voglio vincere per me e i partiti della coalizione"

"Stasera abbiamo sciolto l'incantesimo - sottolinea Musumeci -. Sto lavorando a preparare le liste delle prossime Regionali, vorrò vincere per me e per i partiti della mia coalizione. È normale che un presidente uscente consideri fisiologica la ricandidatura". E aggiunge: "Se non fossi un presidente adeguato non ci sarebbe il Centrodestra. Gli undici assessori che rappresentano i partiti della coalizione sarebbero già usciti dalla giunta. Come si fa a diventare complici sino all'ultimo giorno di un presidente che è inadeguato? Sono convinto che il Centrodestra rimarrà unito. Il tema per me non esiste".